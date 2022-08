Alpaca’s Brugse Poort sterken aan. “Pas na twee maanden komen ze vrij voor adoptie”

De alpaca’s, die de namen Kozemieke en Windekind kregen, werden 5 dagen terug in beslag genomen, voor de tweede keer al. De beesten leefden tussen garageboxen in de Brugse Poort, niet echt een ideale habitat dus. Kozemieke kwam er in de zomer van 2019, Windekind later dat jaar. Het is niet dat de eigenaar niet wilde zorgen voor zijn dieren. Hij zorgde voor een hok in een garagebox en voor korrels. Maar alpaca’s op een ondergrond van keitjes, omzoomd door oude muren, dat is geen ideale situatie. En dus werden de dieren in maart 2021 in beslag genomen, al ging dat niet zonder slag of stoot. De eigenaar trakteerde de dienst Dierenwelzijn en de politie zelfs op een emmer water. De alpaca’s gingen toen ook al naar de Ark van Pollare. Maar de eigenaar deed inspanningen, legde grasmatten aan en zorgde voor meer beschutting, en dus kreeg hij zijn dieren enkele maanden later terug.