Alohomora! Harry Potter-winkel in Gent opent eindelijk de deuren

GENTDe Gentse Harry Potter-fans moesten enkele maanden op de tanden bijten, maar The Wizard Store, voor alle aspirant-Zweinsteinstudenten, is eindelijk open. Magische schaakspelen, een pluchen Hedwig of een toverstok: één adres.

Een beetje mysterieus is het wel, maar Harry Potter-fans snappen het meteen: The Wizard Store in de Onderstraat heeft geen grootse decoratie nodig. De lege frames doen denken aan de entree van het toverhospitaal in de Harry Potter-boeken. Niet-magische mensen (dreuzels) kijken er zo voorbij, maar tovenaars (of dreuzels met genoeg fantasie) stappen met veel zelfvertrouwen de kelder in waar The Wizard Store gevestigd is in de Onderstraat.

Binnen begint de magie pas echt: van Smekkies in Alle Smaken tot Zweinstein-sjaals, kleine ketels en Funko-poppetjes, die kan je hier vinden. Al zien we toch opvallend veel Potterheads met een toverstok in de handen. “Die van Harry natuurlijk”, zegt Jarno Colpaert (11), die met mama Elke De Coene uit Zwalm is gekomen om een kijkje te nemen. “Ik heb al bijna alle films gezien, behalve de laatste”, zegt hij. Tja, de Harry Potter-reeks is dan misschien gestart als een serie kinderboeken, op het einde wordt het toch wel erg duister.

The Wizard Store Gent: Elke en Jarno komen eens kijken.

Lotte Tavernier (20) is met haar broer Robbe (24) en lief Fabian Vanassche (22) naar Gent afgezakt. “Ik ben een Slytherin, dus ik heb de toverstok van Sneep mee.” Haar broer is dan weer een overtuigde Huffelpuff, net zoals Fabian. “Ik ben echt al fan sinds ik kind was, de eerste films heb ik nog op videocasette”, zegt Robbe. “Mijn favoriete boek is het vierde, die opdrachten vind ik wel leuk. De derde film, Prisoner of Azkaban, vind ik dan weer de mooiste. Lekker duister.”

Robbe, Lotte en Fabian zijn fan en komen alvast een toverstok oppikken.

Terwijl de winkel steeds voller loopt, staat eigenaar Marie Durnez. “We zijn blij dat we open kunnen, het was eigenlijk helemaal niet zo evident om personeel te vinden.” The Wizard Store heeft ook filialen in Kortrijk en Brugge, wie nog op zoek is naar een toverjob, loopt best eens binnen in de Onderstraat.

Met The Wizard Store kan je de komende weken in Gent wel wat geeky dingen doen. Volgend weekend gaat FACTS, de popcultuurbeurs van start in Flanders Expo. Niet ver van The Wizard Store is er dan ook nog Comic Sans, het geek-café waar ook de Potterheads zich thuisvoelen. En dat met Halloween. Als dat maar goedkomt.

The Wizard Store

Onderstraat 51

Open van dinsdag tot zaterdag, van 10u tot 13u en van 14u tot 18u.

Merch! Merch! Merch! The Wizard Store staat bomvol Harry Potter-spullen

Das, decoratie? Je kan er zowat alles vinden in Harry Potter-stijl.

The Wizard Store Gent: De ingang is uiteraard een beetje verscholen, je zal per ongeluk maar dreuzels op bezoek krijgen.

Harry en Hedwig. Die laatste kan je in het pluche krijgen in The Wizard Store in Gent.

