Alles-in-één-loket loodst Oekraïnse vluchtelingen succesvol door administratieve rompslomp: “Hier kunnen we elders nog iets van leren”

De Oekraïnecel, het klinkt misschien een tikkeltje sinister, maar het is de unit waar 8 maatschappelijk werkers met kennis van Russisch of Oekraïns, of met veel ervaring, de vluchtelingenstroom uit Oekraïne in goede banen leiden. Elk jaar sturen de welzijncentra in Gent zowat 300 mensen door naar het OCMW. Door de oorlog kwamen daar plotsklaps 900 nieuwe dossiers met een toen nog onbekend profiel bij. OCMW Gent, InGent, de mutualiteiten en de Stad staken de koppen bij elkaar. Het resultaat is deze one-stop-shop voor nieuwkomers uit Oekraïne.

Wie zich aanmeldt bij het immigratieloket, wordt nu dus standaard doorgestuurd naar de Offerlaan. Afhankelijk van of er financiële en materiële hulp zoals een leefloon of onderdak nodig is, worden deze nieuwkomers doorgesluisd naar het onthaal van het OCMW. Binnen drie dagen wordt daar de procedure voor een leefloon in gang gezet. “Dat is niet anders voor niet-Oekraïnse nieuwkomers of Gentenaars die zich melden bij het OCMW”, benadrukt Rudy Coddens (Vooruit), OCMW-voorzitter. “Het unieke aan deze site is dat we alles samenbrengen in één gebouw om zo ook de welzijnscentra te ontlasten. Meer dan een verdubbeling van het aantal dossiers, dat betekent dat zij zouden verdrinken”. Het is niet de bedoeling dat dit systeem blijft bestaan. “Al kunnen we er veel uit leren”, zegt Astrid De Bruycker (Vooruit).

Dit team vangt in eerste instantie de nieuwkomers op en begeleid hen dan door de administratieve rompslomp die inburgering kan zijn. Ook INGent heeft er zijn plekje, zij koppelen de Oekraïners aan onder andere onderwijs, Nederlandse lessen en andere diensten, zoals kinderopvang. Ook de mutualiteiten hebben hier een plekje. Een 200-tal Oekraïners is intussen ingeschreven bij de VDAB, een aantal anderen is reeds uitgestroomd uit het traject omdat ze al werk hebben of nog steeds hun originele werk kunnen beoefenen uit België.

“We merken dat het profiel vluchtelingen dat arriveerde in het begin, een groep van hoogopgeleide mensen was”, zegt één van de maatschappelijk werkers. “Zij hebben echt een drive om hier zo snel mogelijk te integreren, zelfs als ze later terug willen naar Oekraïne. Tegelijk zijn ze vaak nog in shock. De rit van Oekraïne naar hier is niet zo bijster ver, dus op nauwelijks enkele dagen is hun volledige leven omgegooid. Dat is heel anders dan pakweg Afghaanse vluchtelingen”.

De bekendste afdeling van de ‘Oekraïnecel’ is wellicht de afdeling huisvesting. Vlaanderen heeft Gent opgedragen om ongeveer 1200 plekken voor Oekraïners vrij te maken - al bleek dat aantal niet nodig. Er zijn intussen, dankzij CAW en Hogent en het initiatief #plekvrij 368 mensen die onderdak kregen in Gent. De overgrote meerderheid daarvan zit in een gastgezin. De afdeling huisvesting screent alle gezinnen en tackelt problemen die voor kunnen komen, zoals communicatiestoornissen. “Soms krijg ik wel eens laat een telefoontje, dan probeer ik toch te helpen, om de draagkracht van gastgezinnen te vergroten”, zegt één van de medewerkers.

Tegen december wordt verwacht dat nog eens 300 gezinnen opvang nodig zullen hebben. Die ruimte is er momenteel nog niet. “Daarbij heeft Vlaanderen de factuur voor die huisvesting voor 80 procent naar de steden en gemeenten doorgestuurd. Op lange termijn is dat niet houdbaar”, klinkt het bij Coddens. “Hopelijk komen we daar binnenkort tot een overeenkomst. Tegelijk willen we ook mensen oproepen: wie ruimte vrij heeft, mag zich melden”.

