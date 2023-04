Allereerste hypnosebeurs van Benelux aangekondigd met opvallende stunt: “Het mag een familiedag worden, kinderen zijn welkom”

Ex-part­ner van Stefanie (25) vliegt cel in nadat hij ongeval veroor­zaakt dat haar het leven kost: “Hij is volledig verantwoor­de­lijk voor haar dood”

De 31-jarige Deinzenaar Clint V. is veroordeeld voor het verkeersongeval waarbij zijn toenmalige partner Stefanie Verstappen (25) uit Tielt het leven liet. Hij was onder invloed en had geen geldig rijbewijs. Na het ongeval beweerde hij bovendien dat het Stefanie zélf was die achter het stuur zat, niet hij. V. kreeg een celstraf van vier jaar opgelegd en werd meteen in de boeien geslagen. De nabestaanden van Stefanie zijn opgelucht, maar niet helemaal tevreden.