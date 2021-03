Alle Covid-19-bedden op intensieve zorg liggen vol in Gent: “We hebben niet voor niets gevraagd om voorzichtig te zijn”

GENTOp intensieve zorgen in Gent is het momenteel zoeken naar een vrij Covid-19-bed. De ziekenhuizen bevestigen dat de capaciteit van die afdeling, als het over coronagevallen gaat, bereikt is. Als er nog veel patiënten bij komen, komt ook de gewone zorg in gevaar.

Waar elke viroloog de laatste weken voor waarschuwde, gebeurt nu ook op de diensten intensieve zorg (IZ) van de Gentse ziekenhuizen. Daar is het drummen voor een bed voor coronapatiënten. Voor ‘gewone’ patiënten is er op IZ wel nog plaats.

“Vorig weekend kregen we inderdaad bericht dat de IZ-diensten van onze ziekenhuizen aan hun maximumcapaciteit zitten”, zegt schepen voor Sociale Zaken Rudy Coddens (Vooruit). “Als lokaal bestuur kunnen we daar bitter weinig aan doen, maar er is wel veel overleg tussen de ziekenhuizen in de regio. Mensen worden dus wel geholpen en doorverwezen. Maar we hebben niet zomaar aan mensen gevraagd om voorzichtig te zijn. De derde ‘lockdown’ komt geen dag te vroeg.”

UZ Gent

In het UZ Gent, ook meteen één van de grote doorverwijshubs van Oost-Vlaanderen, werd afgelopen weekend een stop ingevoerd. Dat is ook op maandag nog zo. “Patiënten hier binnen het ziekenhuis die naar IZ moeten, worden zeker opgenomen op de afdeling”, klinkt het daar. “Patiënten die vanuit andere ziekenhuizen naar ons komen, worden geval per geval bekeken met de gezondheidsinspecteur. We hebben inderdaad niet veel ruimte meer als we de gewone zorg willen laten doorlopen, maar dat geldt voor alle ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen. We puzzelen dagelijks om de bedden zo goed mogelijk in te zetten voor corona- en niet-coronapatiënten.” In het UZ zijn er nu 65 Covid-19-patiënten opgenomen, 31 van hen liggen op intensieve zorg.

Quote Oost-Vlaanderen ligt op dit moment inderdaad vol, het water staat ons aan de lippen. Professor Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent

Professor Frank Vermassen, hoofdarts in het UZ Gent, bevestigt de trend. “Oost-Vlaanderen ligt op dit moment inderdaad vol, het water staat ons aan de lippen. 45 procent van de IZ-bedden is gevuld met coronapatiënten, we hebben dus niet veel marge meer. Als we kijken naar Gent, zien we dat we qua aantal besmettingen een week voorlopen op de rest van het land. We hadden de derde golf een beetje vroeger dan de rest, we zien nu ook in onze teststraat het aantal positieve testen stabiliseren. Hopelijk zijn we er dan ook een beetje sneller van af.”

Naar andere provincies

De piek in het aantal bedden op intensieve zorg komt altijd wat later dan de besmettingspiek. Het zal dus nog wel even erger worden voor het betert. “We hebben samen gezeten met alle hoofdartsen van Oost-Vlaanderen en hebben natuurlijk al een spreidingsplan klaar liggen. Dat kan uitgerold worden als er nog patiënten bijkomen. In eerste instantie verplaatsen we patiënten naar West-Vlaanderen. Maar in de eerste golf hebben wij ook veel patiënten uit Vlaams-Brabant opgevangen. Dat kan nu ook in de andere richting. Sowieso is er een oplossing voor patiënten die toekomen. Daar moeten mensen niet bang voor zijn.”

AZ Sint-Lucas en Maria Middelares

Ook in het AZ Sint-Lucas klinkt een vergelijkbaar verhaal, al liggen de bedden daar al wat langer vol. “We zitten al sinds begin vorige week aan onze limiet op intensieve zorg. Aangezien er geen bedden meer vrij zijn, hebben we al een aantal patiënten moeten overbrengen naar andere ziekenhuizen in de regio. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met de provinciale gezondheidsinspecteur”, laat woordvoerder Iny Cleeren weten.

In Maria Middelares loopt het sinds maandagochtend een beetje spaak. “Het klopt dat het enorm druk is. Afgelopen weekend konden we nog een paar patiënten ontvangen van andere ziekenhuizen, maar momenteel is de capaciteit van onze dienst intensieve zorg, volgens fase 1B van het spreidingsplan, bereikt. Onze hoofdarts staat in nauw overleg met de federale gezondheidsinspecteur en collega’s uit het netwerk. We volgen de situatie op de voet en zetten ons volop in opdat alle patiënten de nodige zorgen kunnen krijgen”, zegt woordvoerder Catherine Zenner.