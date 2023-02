Alladin (30) opent premium ribbetjesrestaurant op Sint-Pietersplein: “Het beste vlees, en toch betaalbaar”

Gent Niet overvloedi­ge regenval, wél de werken aan Ekkergem-brug zijn oorzaak van overstroom­de Blaarmeer­sen

De Blaarmeersenvijver is buiten zijn oevers getreden, en ook al regent het nu al dagen niet meer, het water trekt niet weg. Dat komt omdat het ‘natuurlijke afvoerkanaal’, via de Leie, afgesloten is. Voor werken aan de fietsonderdoorgaan aan Ekkergem-brug is de Leie immers afgesloten met schotten.

30 januari