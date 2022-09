Alexandra (34) opent Italiaans pop-up restaurant vlakbij Portus Ganda: “Van carpaccio tot huisgemaakte pasta met zalm”

GentBurrata met hesp, bruschetta’s, verse pasta met pikante tomatensaus – het is smullen geblazen in het nieuwe pop-up restaurant Komodo in de Dampoortstraat. Chefkok Alexandra (34) brengt er het beste van de moderne Italiaanse keuken naar boven, maar zorgt ook voor gezelligheid.

Alexandra komt van een lange lijn van chefkoks. Haar moeder roert nog steeds in de potten, maar ook haar grootmoeder en haar overgrootmoeder werkten als kok. “Koken zit in mijn bloed”, glundert Alexandra. Als zes jaar runt ze een restaurant in Sint-Lievens-Houtem waar klassieke Italiaanse gerechten centraal staan. “Buonissimo heet het, ‘zeer lekker’, in het Italiaans. Verkozen tot beste restaurant in de streek door Guru.”

De chef met Italiaans-Roemeense wortels droomde er al langer van om een tweede restaurant te openen in Gent, maar had moeite om een geschikt pand te vinden. “In het centrum is weinig vrij of het is heel duur. Daarom start ik met een pop-up aan de rand van het centrum, in de Dampoortstraat.” De pop-up kreeg de naam Komodo, wat ‘comfortabel’ betekent in het Italiaans.

Wat opvalt zodra je er binnenwandelt: de kleurrijke kussens op de lange bank en de feloranje stoelen. Ertussen staan donkere houten tafels met droogbloemen en gouden bestek op. Op de achtergrond speelt Italiaanse muziek, om volledig in de stemming te komen. Op de kaart staan gerechten zoals carpaccio van rund of rode biet, parmigiana di melanzane, bruschetta’s om te beginnen en hoofdgerechten zoals verse, huisgemaakte pasta met truffel of gegrilde paprika’s en kalfsroulade. Heb je nog plek over? Sluit de avond dan af met een mousse van ricotta met bosvruchten en chocolade of yoghurtijs met honing en walnoten. “We werken ook met wekelijkse suggesties”, zegt Alexandra nog.

Langskomen kan ‘s middags, voor lunch, en ‘s avonds voor een uitgebreider diner. Wie geen tijd heeft om ter plekke te genieten, kan ook eten afhalen. De pop-up is nog open tot nieuwjaar, dan wil Alexandra hier een groot feest geven.

Komodo, Dampoortstraat 47, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zondag van 12 tot 15 uur en van 18 tot 23 uur.

