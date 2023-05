Al plannen voor hemelvaartweekend? Dit mag je verwachten van Gent Smaakt: “Grootste culinaire openluchtfestival van Vlaanderen”

Vrachtwa­gen rijdt Aldi Ledeberg binnen

Een vrachtwagen is zaterdagochtend tegen de gevel gereden van de Aldi-vestiging in de Gentse deelgemeente Ledeberg. De winkel was door het ongeval even dicht, maar opent deze namiddag dus opnieuw de deuren. Naar verluidt zou de schade meevallen, maar de foto’s laten zien dat de vrachtwagen een groot gat achterliet in de gevel.