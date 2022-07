Al even terugblikken: dit zijn de beste beelden van de eerste avond Gentse Feesten

Gewichtheffen Jan Sterckx in de voetsporen van zus Nina: “Geplaatst voor EK, maar daar zal ik wellicht de top niet halen”

Is er ook een sterke man in de familie Sterkcx uit St-Denijs-Westrem? Nina Sterckx, vorige zomer op de Olympische Spelen in Tokio vijfde in het gewichtheffen, heeft met Jan een broer die zich recent kwalificeerde voor de Europese kampioenschappen bij de U15.

