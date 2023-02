Al een paar weken bakkerij, maar nu ook koffiebar geopend waar De Superette was

Vier Gentse dames laten job en kinderen achter en trekken met B-Fast naar het rampgebied: “Mensen verzorgen én tolken”

Vier jonge dames, allemaal uit de Tolhuisbuurt, vertrekken nog dit weekend naar het rampgebied in Turkije. B-Fast heeft hen uitgekozen als vrijwilligers om mee te helpen in Hatay. Hun sterkste punten: ze werken in de zorg, ze willen helpen én ze kennen de taal. Drie van hen laten zelfs kinderen achter in Gent.