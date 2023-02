Al decennialang vaste waarde in Ekkergem, maar Gentse cycloballers op zoek naar nieuwe stek: “Het doet ons hartzeer”

Woody produceert momenteel niet de iconische pyjama’s, maar truien en dekens voor het rampgebied: “Wij zijn één Turks-Belgische familie”

De zomercollectie van de iconische Woody-pyjama’s loopt vertraging op, en daar is een heel goede reden voor. Woody heeft z'n hoofdzetel in Gent, maar de fabriek staat in Turkije. “Vorige dinsdag al hebben we de productie omgeschakeld, met alle overschotten van de winterstoffen maken we nu dekens, truien en jassen”, zegt marketing manager Liesbeth De Keyser..