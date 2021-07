Al bijna tien jaar verboden, maar probleem blijft bestaan: 3.700 Gentse huizen bewoond door studenten

Hoogste kot van Vlaanderen verwelkomt studenten: “In volle coronaperi­o­de volgden we een tour online, we waren meteen verkocht”

20 september In Gent is zondag de hoogste studententoren van Vlaanderen in gebruik genomen. Ontwikkelaar Upgrade Estate werkte het project op een boogscheut van het UZ in amper 21 maanden tijd af. “Sommige aannemers noemen het gebouw al lachend de Shangai-toren omdat het zo snel ging”, zegt zaakvoerder Koenraad Belsack.