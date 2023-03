Al 600.000 euro ingezameld, of 150 huisjes voor het nooddorp in Turkije. “De meeste mensen deugen”

Als de cultuursector en het middenveld zich ‘samen smijten’ in Gent, dan gebeuren er grootse dingen. Dat was al zo met de Armste Week, dat is nu opnieuw zo met het initiatief ‘Klein Gent’. Er wordt een nooddorp gebouwd in het rampgebied in Turkije, en op 2 weken tijd is daarvoor al meer dan 600.000 euro ingezameld.

De initiatiefnemers, dokters Ercan Cesmeli en dokter Leyla Yüksel die tot actie werden aangezet door hun dochter, glunderen van tevredenheid. Zij steunden met hun organisatie ‘Burgerplicht’ het initiatief ‘De Armste Week’ van het Gents Kunstenoverleg, en nu gebeurt het omgekeerde. Zo is meteen half Gent gemobiliseerd, en dat is eraan te merken ook. Verenigingen, organisaties, bedrijven, en ook heel wat individuele mensen hebben al geld geschonken voor de bouw van het nooddorp ‘Klein Gent’ in Kirkihan.

“Het doel is om tegen 31 maart 300 huisjes te kunnen zetten", zeggen Cesmeli en Yüksel. “We hebben er nu 150. De grondwerken zijn klaar, de nutsleidingen liggen er, het beton is gegoten. Nu kan het aanvoeren van woonunits echt starten.” Het succes van de actie ligt in het feit dat de hulp rechtstreeks is. Via de vzw Helping Hands, ook al met Gentse roots, blijft er nergens geld plakken. “Eén woonunit kost 4.000 euro. Zo simpel is het. Er zijn geen andere kosten die doorgerekend worden, elke donatie gaat rechtstreeks naar het nooddorp.”

Helping Hands vzw is al 10 jaar actief in de streek. “Wij willen daar de warmte van Gent introduceren, en met het dorp, dat we ‘Klein Gent’ noemen, lukt dat zeker.” Minister Caroline Genez kwam kijken naar de maquette van het nooddorp, en belooft ook een bijdrage. “Als Caroline, niet als minister.” Ook burgemeester Mathias De Clercq prees nog eens de gulheid van de Gentenaars, en de warme harten in onze stad. Hij roept op om geld te storten.

“Er komen nog héél wat acties de komende weken”, zegt Leyla Yüksel. “Het is fantastisch om vast te stellen: de meeste mensen deugen.”

Wie één (of meerdere) woonunit wil financieren, mag dat melden aan info@burgerplicht.be. Gentenaars die gewoon een gift willen doen, kunnen dat uiteraard ook, op het rekeningnummer BE34 0688 9900 2390. Alle info: www.burgerplicht.be.

