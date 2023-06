Al 50 jaar ‘Bij Edwin op de koffie’. “Tijdens de Gentse Feesten voor het eerst in de whiskykelder Glengarry”

Na Gent, wijst ook Lochristi vergunning af voor Arena Open Air: “Aanvraag niet tijdig ingediend”

Ook in Lochristi vangt organisator Color Club bot om het openluchtevenement Arena Open Air te organiseren. Dat heeft het gemeentebestuur van Lochristi beslist. Het event was oorspronkelijk gepland in de Ghelamco Arena in Gent, maar ook de stad Gent gaf geen vergunning voor deze activiteit.