Al 4.000 drugsspuiten verzameld in tien naaldcontainers, nog vijf extra containers op komst

Vandenbroucke wilde weten hoeveel naaldcontainers of dropboxen Gent nu heeft en of die resultaat hebben. Dat blijkt effectief zo te zijn. “Gent telt vandaag tien dropboxen”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “Er komen er in de toekomst nog vijf bij. De locaties waar die hangen, zijn zorgvuldig gekozen in samenwerking met onder meer diensten als Outreachend Werken, de Groendienst en de Gemeenschapswachten. Er werd vooral gekeken naar waar er geregeld zwerfspuiten worden gevonden, wat gekende plaatsen zijn waar soms wordt gebruikt of waar er geregeld passage is van personen die injecteren.

De dropboxen hangen in het Gewad, de Abeelstraat, aan het publiek sanitair van het Groenevalleipark, in de Rembert Dodoensdreef aan het Baudelopark, naast de daklozenlockers én binnen bij de daklozenopvang, aan het Wijkgezondheidscentrum Rabot (Idealstraat 1), in het Astridpark, in het parkje aan de Wasstraat, aan de fietsenstalling van het Luizengevecht en in het publiek sanitair aan het Veerleplein. Waar de vijf extra containers komen, is nog niet beslist.

Totaalaanpak

“Het plaatsen van naaldcontainers, type dropbox, in de publieke ruimte is inderdaad één van de actiepunten in het Gentse Drugsbeleidsplan", zegt de burgemeester. “Deze actie past in de Gentse totaalaanpak van het drugfenomeen waarbij schadebeperkende maatregelen staan naast preventieve acties, juiste zorg op maat en een repressieve aanpak waar nodig. De dropboxen zijn er om te vermijden dat gebruikers hun gebruikte naalden laten rondslingeren op het openbaar domein, waar anderen zich er kunnen aan prikken. Om te vermijden dat gebruikers hun naalden gewoon laten liggen, zijn er sensibiliseringsacties, spuitenruilprogramma’s en zwerfspuitenpatrouilles die actief op zoek gaan naar zwerfspuiten.”

De boxen doen wat ze moeten doen. In totaal werden al meer dan 4.000 spuiten verzameld, vooral in de naaldcontainer in het Gewad. Ook die in de Abeelstraat is duidelijk gekend, het laatste jaar is de box aan de Dodoensdreef populair. Bij de naaldcontainers die dit jaar werden geplaatst, blijkt vooral die aan het Rabot een succes (al acht spuiten). Aan het Seghersplein en in het Astridpark werd nog geen enkele spuit gedropt.

Nuttig

“Het is een goede zaak dat druggebruikers hun gebruikte naalden veilig kunnen deponeren via naaldcontainers en dat er nog locaties bijkomen", vindt Vandenbroucke. “Sinds de plaatsing van naaldcontainers in 2017 werden zo meer dan 4.000 gebruikte drugsspuiten verzameld. Dat bewijst hoe nuttig ze zijn om te vermijden dat die spuiten achtergelaten worden op straat of in de parken.”

