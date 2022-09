Al 35.000 ‘herfstboosters’ gezet. “Nieuwe vaccinatiecampagne vlot gestart”

Emilie Peeters (Vooruit) wilde weten hoe het staat met de nieuwe boostercampagne. “Elke Gentenaar die in aanmerking komt voor een herfstvaccin tegen corona, is intussen uitgenodigd", stelt Coddens. “De teller staat op 187.700. Er wordt geprikt met Pfizer Adapted, aangepast aan alle gekende varianten van het virus. We hebben intussen afspraken ingeboekt tot 19 oktober, Hal 3 van Flanders Expo - waar nu gevaccineerd wordt - blijft zeker tot eind deze maand open. Na 2 weken hebben bijna 35.000 Gentenaars zich laten vaccineren. Het gaat om 18 % van de volwassenen die werden uitgenodigd. Van de 65-plussers is al 52% geprikt. Al we alle ingeplande afspraken meetellen, gaat het om 46% van de 18-plussers. Al die allemaal komen opdagen, zullen 86.000 herfstboosters zijn gezet. Vooral bij de oudere bevolking en de mensen met verlaagde immuniteit halen we mooie percentages, bij de groep 18 tot 49-jarigen zitten we momenteel op 23 % respons.