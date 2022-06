Al 211 Gentenaars liepen dit jaar tegen de lamp: 58 euro boete voor wie buiten de uren fietst of autorijdt door wandelstraat

GentTussen januari en juni beboette de Gentse politie 211 weggebruikers die in de wandelstraten van de binnenstad aan het rijden waren. De regels zijn nochtans simpel: in deze straten is overdag geen verkeer toegelaten...ook geen fietsers. De politie kondigt ook tijdens de komende zomermaanden controles aan.

Tussen 11.00 en 18.00 uur is de voetganger koning in deze straten waar men en in alle rust en veiligheid kan wandelen, slenteren of haastig stappen. Verkeer wordt geweerd en ook fietsers moeten hun fiets aan de hand nemen want enkel dan zijn zij voetganger.

De volgende straten in het centrum zijn het hele jaar door wandelstraten: Donkersteeg, Langemunt, Mageleinstraat, Koestraat, Kalandeberg en Kalandestraat. Van 1 juni tot en met 30 september is ook de Graslei een voetgangersstraat. De voetgangersstraten liggen in het autovrij gebied van Gent, maar wie een vergunning heeft om het autovrij gebied met de wagen in te rijden, mag toch niet in voetgangersstraten rijden tussen 11 en 18 uur.

Controle

Wie toch door voetgangersstraten fietst of rijdt tussen 11 en 18 uur, krijgt een boete van 58 euro voorgeschoteld. Wanneer een buitenlandse fietser beboet wordt, en hij / zij de boete niet kan of wil betalen, dan kan de politie de betreffende fiets in beslag nemen.

211 pv’s

De Gentse flikken houden regelmatig toezicht in wandelstraten. Zo voerde het Commissariaat Gent Centrum tussen 1 januari en 15 juni 2022 vijf controles uit in de voetgangersstraten. Daarbij werden maar liefst 211 weggebruikers die met een fiets, brommer, moto, auto of een ander voertuig door een voetgangersstraat reden geverbaliseerd.

