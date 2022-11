Al 20 relschoppers kregen proces-verbaal na ontsierde ‘Slag om Vlaanderen’

Merelbeke Bar Qatar opent morgen de deuren: “Gezellige winterbar met industri­eel karakter”

In ‘De Loods’, op het terrein van Devroe aan de Fraterstraat in Merelbeke, opent morgen Bar Qatar de deuren voor de eerste match van De Rode Duivels op het WK tegen Canada. “Zolang de Duivels scoren, blijven we matchen toevoegen aan de agenda.”

