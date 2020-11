Al 180 ongevallen sinds 8 april aan werken E17 ter hoogte van Gentbrugge

GentRuim zeven maanden zijn de werken aan het viaduct in Gentbrugge in de richting van Gent al aan de gang. De gewijzigde verkeerssituatie heeft ondertussen al heel wat verkeersellende veroorzaakt. Volgens cijfers van de federale politie zijn er meer dan 180 ongevallen vastgesteld waarbij in totaal 2 doden en 25 gewonden vielen. En dan moet fase twee nog beginnen.

Eind november zullen de werken in de richting van Gent afgerond worden alvorens het viaduct in de richting van Antwerpen zal worden aangepakt in april 2021. De wintermaanden zullen een periode van bezinning vormen, want tussen 8 april en eind oktober werd de jammerlijke balans opgemaakt: 180 ongevallen, waarvan 25 met gewonden en 1 dode. Daar komt nog eens het dodelijk slachtoffer bij van begin november, toen een vrachtwagenchauffeur om het leven kwam bij een ongeval in de staart van een file in Destelbergen.

Maatregelen helpen niet

Al in juni dit jaar trok de wegpolitie van Oost-Vlaanderen aan de alarmbel. Uit de vaststellingen van de ongevallen bleek namelijk dat die vaak te linken waren aan afleiding zoals gsm-gebruik achter het stuur en vrachtwagens die te dicht achter elkaar rijden en vervolgens niet kunnen anticiperen. Vanaf de zomer gebeuren er op die locatie regelmatig controleacties en is er maximaal ingezet op duidelijke signalisatie. “In de ongevallencijfers zien we dat jammer genoeg niet terug”, klinkt het bij de federale politie.

Evaluatie volgt binnenkort

Ook bij het Agentschap Wegen en Verkeer is men op de hoogte van de dramatische situatie. Eind november volgt een evaluatiegesprek met de federale politie om te bekijken welke extra maatregelen er nog genomen kunnen worden. “De mogelijkheden zijn niet eindeloos natuurlijk. We hebben reeds zo optimaal mogelijk ingezet op signalisatie en handhaving. Zoals de federale politie ook bevestigt, ligt ook een grote verantwoordelijkheid bij de chauffeurs.”

Bij een eerste grote reeks ongevallen werden er extra signalisatie en tekstkarren voorzien. Toen er een tweede piek kwam, werden er ribbelstroken en nog meer signalisatie voorzien, op enkele kilometers van de werken. “We zien namelijk dat veel van de ongevallen niet aan de werken zelf gebeuren, maar in de files die ontstaan door de werken”, zegt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer.

“Tegen eind november hebben we de definitieve cijfers van de ongevallen. Die zullen we analyseren om te kijken welke lessen we eruit kunnen trekken om voorbereid aan de tweede fase te kunnen beginnen.” Die staat gepland in het voorjaar van 2021. In de wintermaanden zullen de werken even stilliggen omdat er voldoende warm en droog weer nodig is.