Al 100 kievietsnesten beschermd dankzij unieke samenwerking tussen Natuurpunt Gent en landbouwers

“Vroeger zag en hoorde je regelmatig kievieten in de meersen, ook in het Gentse”, vertelt Geert Spanoghe van Vogelwerkgroep Gent+, onderdeel van Natuurpunt Gent. “Met hun capriolen in de lucht en opvallende geluidjes zijn ze makkelijk herkenbaar. Omdat hun traditionele leefgebied, drassig valleigrasland, steeds meer verdwijnt, zochten en vonden de vogels een alternatief op akkers. Daar zijn ze beter beschermd tegen natuurlijke vijanden, maar wel extra kwetsbaar voor landbouwvoertuigen. Kievieten maken hun nest immers op de grond. Onbedoeld worden heel wat nesten en kievitjongen in deze tijd van het jaar gewoon omgeploegd.”

Leerproces

“Dankzij de mensen van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) konden we de landbouwers contacteren waarvan onze vrijwilligers weten dat er kieviten broeden op hun percelen”, aldus Spanoghe. “De landbouwers die effectief willen meehelpen, ontvangen daarvoor een vergoeding. Het project krijgt ook begeleiding van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO). In 2021 hebben we meer dan 120 nesten aangeduid in de ruime omgeving van Gent; van Drongen tot in de Gentse Kanaaldorpen, Lochristi en Wachtebeke. 73 van die nesten konden we succesvol beschermen. Jammer genoeg werden 17 nesten toch omgeploegd. Dit was meestal te wijten aan slechte communicatie met of onvoorzichtigheid van loonwerkers. Het is voor alle partners een leerproces. Dit jaar zijn er alweer tientallen nesten aangeduid.”

“Kievieten leggen doorgaans 4 eieren per nest. Dat wil in theorie zeggen dat we meer dan 300 kievitsjongen hebben kunnen redden. We zijn we heel tevreden met het resultaat. We hopen de komende jaren steeds meer kieviten te kunnen beschermen met onze vrijwilligers.”