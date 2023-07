Al 1.295.000 bezoekers op Gentse Feesten: “‘Noodgreep’ om pleinen langer muziek te laten spelen moet uitzondering blijven”

In de nacht van vrijdag op zaterdag was het zò druk in de Gentse Feestenzone, dat de organisatie besloot om alle pleinen een uur langer muziek te laten spelen. Zo moest de uitstroom van mensen in goede banen worden geleid, en moest voorkomen worden dat het té druk werd op de Vlasmarkt, waar tot het ochtendgloren wordt doorgefeest. “Maar dat moet een uitzondering blijven”, vindt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen).

Wie dacht dat het dit jaar een ‘rustige’ Gentse Feesten zou zijn omdat de knaldrang nu wel is gaan liggen, zat er behoorlijk ver naast. Na 8 nachten staat de teller van het aantal Gentse Feestenbezoekers op 1.295.000. Op vrijdag, de nationale feestdag, werden liefst 210.000 mensen geteld in het centrum, gespreid over de volledige dag dan wel. Ook op donderdag, de vooravond van het verlengde weekend, waren 205.000 mensen in Gent. Duizelingwekkende cijfers, die zich vertalen in een enorme drukte op de pleinen en in de straten. Vooral op donderdagavond was er bij momenten geen doorkomen aan.

Uitstroom

Toch was het pas in de nacht van vrijdag op zaterdag dat de stad en de veiligheidsdiensten beslisten om in te grijpen. De pleinorganisatoren kregen de opdracht om een uur langer muziek te spelen. Pleinen als Sint-Baafs en de Korenmarkt, die normaal gezien hun muziek stoppen om half 3 en de bars sluiten om 3 uur, speelden nu door tot half 4 ‘s nachts. Zo moest de ‘uitstroom’ onder controle gehouden worden. In principe zakken de feestvierders die er nog steeds niet genoeg van hebben na half 3 af richting Sint-Jacobs - waar muziek gespeeld wordt tot 5 uur - en de Vlasmarkt, waar het tot 8 uur ‘s morgens doorgaat. Sint-Jacobs ging vanmorgen door tot half 6, de Vlasmarkt sloot gewoon om 8 uur.

“Het is een noodgreep, en dat moet het ook blijven", zegt Feestenburgemeester Bram Van Braeckevelt (Groen). “De einduren van de pleinen bestaan om een reden, we willen die ook behouden, uit respect voor de mensen die in het centrum wonen. Maar als het moet voor de veiligheid, dan schakelen we. Zo willen we voorkomen dat er teveel volk tegelijk naar de Vlasmarkt afzakt, en dat het daar gewoon té druk wordt. Dat is ook gelukt.”

De Gentse Feesten gaan nog 2 dagen en nachten door, maandagochtend om 10 uur gaat de laatste muziekinstallatie uit, en kan Gent in zijn jaarlijkse coma zakken.

