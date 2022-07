Ahmed Samir, vriend van Gentse Souheila, veroordeeld tot 3 jaar cel in Egypte

Mensenrechten

“Hier zijn gewoonweg geen woorden voor, dit is verschrikkelijk. Voor Ahmed Samir in de eerste plaats, maar ook voor zijn familie, vrienden en zijn partner Souheila uit Gent die hem op zijn verjaardag zo graag terug in de armen hadden gesloten,” zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen. “Deze veroordeling is in strijd met en een aanfluiting van de mensenrechten in Egypte. Ahmed Samir Santawy had over de hele lijn vrijgesproken moeten worden en had onmiddellijk en onvoorwaardelijk de gevangenis moeten kunnen verlaten.”