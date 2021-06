Ahmed (29), de vriend van de Gentse Souheila (31), is veroordeeld tot vier jaar cel wegens ‘verspreiden van fake news’: “Mijn pijn is ondraaglijk, dit mag niet gebeuren”

GENTBRUGGE PVDA komt met alterna­tief plan voor Gentbrugse Arsenaalsi­te: "Waarom kiezen we niet voor onteige­ning?”

22 juni Kan Stad Gent de Arsenaalsite in eigen beheer krijgen door ze te laten onteigenen? Volgens PVDA-fractieleider Tom De Meester moet de stad op zijn minst de procedure in gang steken. De voormalige NMBS-werkplaats zou volgens de huidige plannen verkocht worden op de privémarkt. Burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) verwijst naar de toekomstvisie die de stad formuleerde over het terrein. “Onteigenen is niet zo eenvoudig.”