Agressieve fitnesstrainer mishandelt partner, maar ontkent alle betrokkenheid: “Hij bedreigde ook de agenten met de dood”

De Gentse politie kreeg op 26 september een oproep waarin een doodsbange vrouw gewag maakte van intrafamiliaal geweld. Bij hun aankomst trof de politie de man aan in dronken toestand, terwijl zijn vrouw zich bij de buren was gaan verschuilen. Later bleek dat ze ernstige verwondingen had opgelopen in haar gezicht, borst en armen. Ze had ook een bloedneus. De letsels waren veroorzaakt met grote kracht en dat is niet te verwonderen: de dader is fitnesstrainer en is een indrukwekkende fysieke verschijning.