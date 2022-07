Agenten kammen Westerbegraafplaats uit: “Op zoek naar persoon in kader van familiaal geweld”

Gent Hany (42) opent bijzonder restaurant in Overpoort: “Broodjes aan de ene kant, burgers en ijs aan de andere kant”

In de Overpoort is een bijzonder restaurant geopend: Honey Bunny, vernoemd naar de eigenaar: Hany Ahmed (42). Aan de ene kant verkoopt hij broodjes, aan de andere kant burgers – voor minder dan 13 euro, en dat is met frietjes bij – en ijsjes.

2 juli