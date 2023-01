Agent beschuldigt man van bromfiets op te fokken, maar zet voertuig niet op rollen

De jongeman reed met zijn bromfiets rond in Gent, maar werd door de politie aan de kant gezet omdat zijn licht niet werkte. De verbaliserende agent verklaarde in zijn proces verbaal dat de brommer van de man opgefokt was en minstens 70 km/u kon rijden. Hoe de agent tot deze snelheid kwam, is echter een raadsel want de snelheid van de brommer is nooit getest.