Afvalbrand in Gentse haven sinds middernacht geblust, maar waar bleef BE-Alert?

GENT/OOSTAKKER Wat moet er gebeuren met de Antwerpse­steen­weg? 60 procent meer ongevallen op één jaar tijd

De Antwerpsesteenweg in Gent staat in de top tien wegen in Vlaanderen waar het meeste ongevallen gebeuren. In 2021 waren dat er 60 procent meer dan in 2020. Er zijn twee werven aan aan de gang op de zwaarst getroffen weg in de stad, maar is dat voldoende? Precies over welke ongevallen het gaat, is momenteel niet duidelijk.

12 april