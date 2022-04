Afvalbrand in Gentse haven: “Hou ramen en deuren gesloten”

De brand in de Gentse haven ontstond omstreeks 15 uur. “Er is voornamelijk sprake van stevige rookontwikkeling, maar de brand is wel onder controle”, vertelt Anouk Veyt, woordvoerder bij Brandweerzone Centrum. “Wel vragen we om ramen en deuren gesloten te houden. Als je toch hinder ondervindt van de rook, schakel dan de ventilatie uit in huis of in je auto als je in de buurt bent.” Momenteel worden de brandende stukken afval met een kraan uit de afvalberg gehaald.