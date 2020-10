Aftellen naar nieuwe Meulestedebrug na zoveelste defect: “Maar we gaan schade sowieso nog herstellen”

De brug is stabiel en structu­reel gezien kan er verkeer over, maar het is nu nog niet duidelijk in welke staat de hydraulica en elektroni­ca is

Na een paar uur werd het schip losgetrokken - niemand raakte gewond - en kon een ploeg ingenieurs van De Vlaamse Waterweg de schade inspecteren. “Die is aanzienlijk”, aldus woordvoerder Karen Buyse. “De brug is stabiel en er structureel gezien verkeer over, maar het is niet duidelijk in welke staat de hydraulica en elektronica is. We sluiten de overgang sowieso voor een week en zullen in de loop van de komende dagen communiceren over de timing van eventuele werken.” Onze bronnen spreken zich alleszins allesbehalve positief uit over de heropening van de stokoude brug uit de jaren ‘50 en spreken van werkzaamheden die maanden kunnen duren.