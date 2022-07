Aftellen naar de Gentse Feesten: hoe verloopt de openingsavond?

Het officiële openingsevenement van de Gentse Feesten start dit jaar om 19 uur (stipt) aan Portus Ganda. Het wordt ‘ een show met vuur en licht en zang ’. Wie van het spektakel wil genieten, moet op de Voorhoutkaai staan. Enkel van daar is het hele gebeuren zichtbaar. Er is plaats voor een goeie 6.000 mensen, met een beetje goede wil zelfs 7.000. De mensen van Allez Chantez gaan een hoofdrol spelen , maar het is de bedoeling dat iedereen meezingt. Teksten worden uitgedeeld in het publiek.

Geen zin om naar Portus Ganda te stappen of liever toch iets anders dan een openingsshow? Geen nood, bijna alle pleinen starten hun programmatie ook om 18 uur. Op het Luisterplein schieten de Frankolina’s de Feesten op gang, in 't Gents, om 19 uur. De Groentenmarkt zet Keirels om 19 uur, ook in 't Gents. De draaitafel van PoléPolé wordt al om 18 uur opgestart door Manz, en op de Korenmarkt geeft het pop-vrouwenkoor Muzamies van jetje om 18 uur. Boomtown start voor het eerst al op vrijdag, en laat om 19 uur Bluai opdraven. Op Sint-Baafpslein mogen de Flemish Caledonian Pipes & Drums, Clan McKenzie opnieuw komen (19u), het Veerleplein start met 50 Tinten Brijs, en Trefpunt, de Moeder van de Feesten, laat Die Verdammte Spielerei het groot podium inspelen. Het is overigens de allereerste keer dat die Spielerei op een podium speelt, terwijl ze toch al 15 jaar op de Feesten ronddwalen. Van straatact naar podiumact naar eigen plein? Dat is toekomstmuziek.