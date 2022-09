Afscheid van oud-schepen Annelies Storms. “Ik wil geen half werk doen”

15 jaar lang zetelde Storms in de gemeenteraad, eerst onder de vlag van VU-ID, later onder ‘ProGent’, en toen die tweemanspartij ter ziele ging, vond ze onderdak bij de socialisten. Storms werd schepen van cultuur en toerisme in 2012, en eerder bij toeval nog eens in 2018. Toen kreeg ze Evenementen en Feesten, en facility management onder haar hoede, maar wel maar voor 3 jaar. Twee daarvan waren coronajaren, dus veel gefeest werd er niet. Storms ruilde haar schepenambt voor een stoeltje in de gemeenteraad, maar dat laat ze nu over aan een opvolger. Storms heeft een job gevonden als directeur vrije tijd in Oostende. “Ik doe niet graag half werk", zei ze. “Dat weten jullie. Dus wil ik mij volop smijten in Oostende, maar ik wil ook dat mijn functie in de gemeenteraad goed wordt ingevuld. Dat is niet te combineren voor mij. Bovendien moet ik ze daar in Oostende dringend leren om beter Gents te spreken. Ze proberen wel, maar het trekt er niet op.” Storms kreeg uit verschillende fracties lof toegezwaaid, met een lang applaus er bovenop.