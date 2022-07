Afscheid van DJ Tjon op de Vlasmarkt. “Ik heb mijzelf afgeschreven”

Alles over de Gentse Feesten in dit dossier.

“Ik ben 55, da’s een mooi rond getal, en de eerste plek waar ik ooit muziek heb gedraaid was de legendarische club 55 aan de Kuiperskaai. Redenen genoeg om er de brui aan te geven. Ik heb mijzelf afgeschreven. In maart volgend jaar stop ik met alles qua muziek, en dus zijn dit mijn allerlaatste Gentse Feesten achter de draaitafel.” Aan het woord: Olivier Tjon, bekend van grote feestconcepten als Poplife en Goodlife, van het marketingbedrijf Beyond Reason, dat Lionel Messi en Paul Pogba liet opdraven in een reclamefilmpje van Lays-chips, en dus ook bekend als dj.

Leeg kot

“Voor de Vlasmarkt the place to be was op de Gentse Feesten, was het Nieuwpoorttheater dat”, blikt Tjon terug. “Al wat hip was in Gent, verzamelde daar. Ikzelf was pas 18 jaar toen ik daar voor het eerst mocht invallen als dj. Ik stond altijd te zagen aan de kop van de vaste dj die er toen tien dagen draaide. Die wou toen zelf eens een uur naar de Feesten, en liet de draaitafel aan mij. Ik ben nooit meer gestopt. Hoeveel keer ik intussen gespeeld heb? Niet te tellen. Ik stond overal, er waren jaren dat ik zelfs meerdere keren per dag draaide, elke dag. Ik heb zelfs eens 10 dagen lang op de Kuiperskaai gedraaid, voor een leeg kot, want tijdens de Gentse Feesten was daar niemand.”

Quote Ik vind dat ik de hoffelijk­heid moet hebben om plaats te maken voor de nieuwe generatie Olivier Tjon, dj

“Het schoonste wat ik in al die jaren meemaakte? Ik woonde toen zelf in het centrum, mijn vrouw was hoogzwanger van onze eerste zoon. Ik was een set aan het draaien, en zij was mee. Maar ze was moe, en wilde naar huis. Ik heb toen een heel lange plaat opgelegd, ben met haar achterop op mijn fiets gesprongen, naar huis gespurt, haar afgezet, teruggekeerd, en ik was nog net op tijd voor het einde van die ene plaat. Dat was ook zo met Fredo De Smet, we draaiden samen toen hij weg moest toen zijn vrouw moest bevallen. Hij stuurde diezelfde nacht nog een berichtje dat zijn dochter Gloria geboren was. Ik heb dan ‘Gloria’ opgelegd en heel de Vlasmarkt heeft meegezongen voor dat pasgeboren kind, al wisten ze dat natuurlijk zelf niet.”

Hoffelijk

Of hij het niet gaat missen? “Toch wel, keihard zelfs. Maar ik wil in schoonheid stoppen, liever dan weg te ebben. En ik vind dat ik de hoffelijkheid moet hebben om plaats te maken voor de nieuwe generatie. Er staat bakken talent klaar. Dus speel ik mijn afscheid op 23 juli, voor een hopelijk bomvolle massa, samen met mijn compagnons de route, Mr L, Mo & Benoelie en Thang.”

Allemaal naar de Vlasmarkt dus, op 23 juli vanaf 01.30 uur, voor ‘Laat de Tjon in je Hart’, voor de laatste keer.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.