Afscheid en het laatste protest: Bernadettewijk wordt komende week ontruimd en gesloopt

Autosport Lamborghi­ni klopt Audi in strijd om poleposi­tie in 24 Hours of Zolder

Oost-Vlaming Cedric Wauters heeft in Zolder voor een verrassing van formaat gezorgd door de polepositie te pakken voor de 44ste editie van de 24 Hours of Zolder. De Lamborghini-rijder was vijf duizendsten sneller dan Dries Vanthoor in de PK Carsport Audi R8 LMS GT2, de gedoodverfde favoriet voor deze oefening tegen de chrono. Kevin Abbring zette de RedAnt Porsche 992 GT3 op de derde plaats. In GTB was het de jeugd aan de macht, met Arthur Peters in de Tip Top Rent Porsche Cayman GT4. Nog een jong talent, Jarno D’Hauw, was de snelste man in toerisme TA met de JJ Motorsport BMW M2 CS, terwijl in TB de polepositie naar Vincent Convents en Convents Racing Team ging, met een BMW 325i.

12 augustus