Afrit fly-over verliest één rijstrook: “Omgeving wordt veiliger voor fietsers”

Gent ANALYSE. Politiek gespin in Gent leidt enkel tot nog meer vragen. Hoe ver staat de vorming van de Stadslijst, en wat met CD&V en Groen?

Filip Watteeuw (Groen) wil nu eigenlijk wel eens weten hoe het zit met de Stadslijst waar burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) en Conner Rousseau (Vooruit) aan timmeren. De samenwerking tussen blauw en rood die de groenen buitenspel zou kunnen zetten, is overigens niet de énige vraag die leeft in Gent. Wordt Filip Watteeuw echt de groene kandidaat-burgemeester? Of ligt de weg open voor de jongere Bram Van Braeckevelt? En wat is de positie van de CD&V? Een analyse van een politiek schaduwspel.

13 september