Affiche luidt de wedergeboorte van de Gentse Feesten in: “Nog 58 keer slapen”

GentNa twee jaar zonder Gents volksfeest, werd woensdag eindelijk een nieuwe affiche voorgesteld, volledig in het teken van ‘De Wedergeboorte’ van de traditie. Daarmee is meteen ook officieel bevestigd dat de Feesten dit jaar doorgaan. “De affiche toont meteen ook dat iedereen welkom is op onze Feesten", vindt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt.

“Na 1.000 dagen zonder Gentse Feesten wordt het sowieso een bijzondere editie", zegt Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen). “Eindelijk weer van de hel - zonder Feesten - naar de hemel. Op de affiche staan Gentse iconen, zoals Roland en Zoe Bizoe. Het is ook een knipoog naar L’Ascension, een werk van Nicolas Poussin dat in het Louvre hangt. Bij ons is Roland dan de maagd die naar de hemel stijgt, met een ludieke knipoog uiteraard.”

De affiche van 2019, toen nog met Annelies Storms als Feestenschepen, toonde een koppel op een surfplank, en een golf. Niemand wist toen dat daarna alleen nog coronagolven zouden volgen. ‘Ja Aloha’, was het opschrift toen. Dit jaar is het een beeld zonder opschrift. Dat is niet nodig ook, want iedereen denkt hetzelfde: ‘eindelijk’.

Volledig scherm Archiefbeeld: de Gentse Feesten, het is alweer even geleden. Op dit beeld uit 2019 stellen Line Reynaert van communicatiebureau The Oval Office en voormalig schepen Annelies Storms trots de affiche voor. © VDS

Online

Het beeld van editie 2022 werd gemaakt door het Ontwerpbureau Soon uit Wetteren. “Twee jaar geleden maakten wij ook al het beeld, maar toen konden de feesten niet doorgaan”, zegt An Tondeleir van Soon. “Dat was toen een leuke reeks over de emoties, maar die beelden zijn eigenlijk nooit gebruikt. Ze werden eventjes online gezet, voor die online Gentse Feesten toen, maar dat was toch niet hetzelfde. Het beeld voor dit jaar vinden we zelf nog sterker. Fotografen Jo en Bi Schutte uit Wetteren hebben de foto gemaakt, het was een ‘one shot beeld’. Dat was niet zo evident, en al zeker niet voor Gabria, een meisje met het syndroom van down. Zij heeft het trouwens schitterend gedaan.”

Op de affiche staan naast Gabria ook Gentse zoals iconen Roland en burlesque-danseres Zoe Bizoe, en onbekende en minder bekende mensen. Zo zijn er de kussende meisjes Anouk en Maya, ook An Tondeleir van Soon zelf - “Want ze zochten een vijftiger” - drag queen Susan from Grindr, een baby, een kind en een hond, Pixel. Het valt ook op dat de affiche behalve kunstig, ook politiek correct is, met van elke doelgroep een ‘verpersoonlijking’. “Het beeld bekrachtigt de diversiteit van de Feesten, en het feit dat iedereen hier welkom is”, vindt Van Braeckevelt. “Maar het is vooral een signaal dat de Feesten dichterbij komen. Nog 58 dagen!”

Volledig scherm De affiche © RV / Soon