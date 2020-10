Advocaat Walter Van Steenbrugge vrijgesproken voor laster tegenover René Stockman in euthanasieproces

GentIn de Gentse correctionele rechtbank is Walter Van Steenbrugge vrijgesproken voor laster tegenover René Stockman in het euthanasieproces. De rechter oordeelde dat Van Steenbrugge steeds correct handelde in het kader van de verdediging van zijn cliënt. Ook benadrukte hij dat vrijheid van meningsuiting belangrijk is voor de rechtbank.

De rechtszaak is een uitloper op het euthanasieproces. Van Steenbrugge, de advocaat van de uitvoerende arts, kondigde voor het hof van assisen aan dat hij René Stockman wilde oproepen als getuige. “Hoe kon het dat het openbaar ministerie een bocht van 180 graden gemaakt heeft? Dat is cruciaal voor ons. Onze cliënt heeft van een bevriende arts gehoord dat Stockman aan de basis ligt van de ommezwaai zeven jaar na de feiten”, zei Van Steenbrugge toen.

Ook in zijn pleidooi verwees Van Steenbrugge naar “ongeoorloofde tussenkomsten”, maar het openbaar ministerie bestempelde die beweringen als “compleet van de pot gerukt”. Van Steenbrugge vroeg ook in een brief aan het parlement een onderzoek naar mogelijke beïnvloeding van de rechterlijke orde in het euthanasieproces. Van Steenbrugge werd rechtstreeks gedagvaard door Stockman wegens laster, omdat er volgens hem geen bewijzen waren voor dergelijke uitspraken. Ook het interview dat Van Steenbrugge aan het VTM Nieuws gaf, werd beschouwd als laster.

Belangrijke uitspraak

De rechter sprak Van Steenbrugge vandaag vrij voor de tenlasteleggingen van René Stockman. “Het is een uitspraak die ik had verwacht, maar ik ben voornamelijk blij met de motivatie van de rechter. Hij benadrukte de vrijheid van meningsuiting tijdens de verdediging. Het is voor advocaten belangrijk om onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verdedigen”.

De rechter oordeelde dat de scherpe uitspraken van Van Steenbrugge kaderden in zijn verdedigingsstrategie. Van Steenbrugge had volgens de rechter niet de intentie om Stockman te schaden, wel om kritisch te zijn en zaken in vraag te stellen. Ook de uitspraken van Van Steenbrugge in het VTM Nieuws werden beschouwd als een weerspiegeling van het proces vanuit de ogen van Van Steenbrugge, wat opnieuw kadert binnen zijn verdedigingsstrategie. “Ik ben tevreden, maar ik zie ook het grotere geheel. Het is belangrijk voor alle advocaten om zich kritisch te kunnen uitlaten tijdens de verdediging van hun cliënt.”