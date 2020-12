Adoptieouders halen populair hangbuikzwijn Babette op bij faculteit Diergeneeskunde: “Oei! Ze weegt blijkbaar geen 100, maar 140 kilo”

GentIn de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke is zondagmiddag het populaire hangbuikzwijn Babette opgehaald. Het dier werd er binnengebracht door de brandweer, maar na een oproep in onze krant geeft Virginie Verpoucke (36) uit het West-Vlaamse Staden het een nieuwe thuis. “Mijn vrouw heeft wel vaker bijzondere ideeën”, zegt haar man Christophe.

“Man man, wat een beest." Christophe Ducasteele (45) uit Staden is er niet goed van als zondagmiddag hangbuikzwijn Babette uit haar hok wordt gehaald. Het dier werd vorige maand in beslag genomen door de brandweer en binnengebracht op de faculteit Diergeneeskunde in Merelbeke. De UGent ging op zoek naar adoptieouders en lanceerde via onze site een oproep. Virginie Verpoucke (36), de vrouw van Christophe, zag dat nieuwe gezinslid wel zitten en kwam Babette dit weekend samen met haar man halen.

Virginie en Christophe hopen dat het dier niet heen-en-weer begint te lopen in de wagen tijdens de rit.

“Mijn vrouw heeft wel vaker bijzondere ideeën”, zegt Christophe, “maar dit overtreft toch alles. Ik hou ook van hangbuikzwijnen, al had ik niet gedacht dat het zo groot zou zijn. Het dier weegt blijkbaar geen 100, maar 140 kilo. Het hok dat we voorzien hebben in onze living zullen we wat moeten aanpassen. Maar goed, dat hebben we ervoor over. Een hangbuikzwijn geeft je minstens evenveel liefde als een hond. We gaan het vertroetelen.”

Het dier wordt nog even gewogen voor het mag vertrekken. Uiteindelijk blijkt dat het varken 140 kilo weegt en geen 100 kilo zoals gezegd.

Volledig scherm © Wannes Nimmegeers

Romeo en Julia

Voor Christophe en Virginie is Babette niet hun eerste hangbuikzwijn. Bij hen thuis loopt Romeo al rond. Toen ze dat dier afgelopen zomer in huis namen, was het amper een maand oud. Ze moesten hem nog voeden met een papfles. Intussen weegt het dier 34 kilogram, maar het is nog even aanhankelijk als in het begin volgens Virginie. “Hij komt nog steeds bij ons in de zetel zitten als een hecht kind", zegt Virginie. “Buiten hebben we een plein vol modder aangelegd waar hij lekker kan wroeten. We merkten alleen dat Romeo wat eenzaam was en zochten nog een vriendinnetje voor hem. Dat hebben we nu gevonden.”

Virginie ziet haar nieuwe gezinslid Babette voor het eerst.

Het koppel uit Staden belooft Babette goed te verzorgen, maar vroeg wel aan de faculteit of ze de naam mogen veranderen. Graag noemen ze het dier voortaan Julia, een perfecte match met Romeo. Die naamsverandering was voor Stan Jourquin (23) geen probleem. De Gentse doctoraatsstudent bouwde de afgelopen weken een hechtte band op met het hangbuikzwijn. “Afscheid nemen van een dier is altijd spijtig”, zegt hij, “al is het goed dat er zich een gezin over wil ontfermen. Er worden hier wel vaker dieren binnengebracht en het is niet altijd gemakkelijk om een goede thuis te vinden. Ik ben blij dat ons Babette ergens terecht kan, maar eerlijk: ik ga haar wat missen.”

Het was niet eenvoudig om Babette in de wagen te krijgen.