Administratieve fout zorgt voor zoveelste vertraging in proces rond Schild & Vrienden

GentEen administratieve fout heeft er voor gezorgd dat de raadkamer in Gent de zaak rond Schild & Vrienden opnieuw heeft moeten uitstellen. Normaal gezien zou er maandagnamiddag gepleit worden in de raadkamer, die moet beslissen of Dries Van Langenhove en de andere verdachten zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden, maar die beslissing zal dus opnieuw op zich moeten laten wachten. Drie verdachten werden namelijk verkeerdelijk als benadeelde opgeroepen.

Het zaak rond Schild & Vrienden is maandagnamiddag voor een zoveelste keer uitgesteld. In juni 2019 werd Dries Van Langenhove officieel in verdenking gesteld naar aanleiding van de Pano-reportage op 5 september 2018. Hieruit bleek dat in geheime chatgroepen van Schild & Vrienden racistische en antisemitische berichten gedeeld werden. De Schild & Vrienden-oprichter werd vrijgelaten onder voorwaarden en moest onder meer een geleid bezoek volgen aan de Dossinkazerne in Mechelen.

Partijdigheid

De plenaire vergadering van de Kamer hief in maart 2021 zijn parlementaire onschendbaarheid op. Van Langenhove zelf ontkent de beschuldigingen tot op vandaag nog steeds en hoopt op een buitenvervolgingstelling in het dossier rond Schild & Vrienden. Het onderzoek zelf verloopt echter niet van een leien dakje. Bij de eerste zitting, intussen een jaar geleden, diende Van Langenhove een verzoekschrift tot bijkomende onderzoekshandelingen in. Het verzoekschrift kwam er na de beslissing van onderzoeksrechter Annemie Serlippens om zich terug te trekken na het wrakingsverzoek van Van Langenhove, die aanvoerde dat Serlippens partijdig was.

Vervolgens kwam er een verzoekschrift bij het Hof van Cassatie wegens wettige verdenking, omdat een van de burgerlijke partijen in de zaak een gepensioneerde magistraat is die verbonden was aan het hof van beroep in Gent. De verdediging meende dat er een schijn van partijdigheid is waardoor de huidige raadsheren in het hof van beroep niet zouden mogen oordelen over de zaak, maar het Hof van Cassatie zag geen redenen om de zaak aan het Gentse hof van beroep te onttrekken. Eind december van vorig jaar besliste de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent dat er een schijn van partijdigheid door de onderzoeksrechter was opgewekt, maar dat een nietigverklaring van een deel van het onderzoek niet aan de orde was. Dit gebeurde na een door de verdediging gevraagde controle van de regelmatigheid van de rechtspleging.

Administratieve fout

Maandagnamiddag zou er normaal gezien gepleit worden over een mogelijkse doorverwijzing naar de correctionele rechtbank voor een inbreuk op de wapenwetgeving voor het bezit van pepperspray en diverse inbreuken op de racismewetgeving. Het gaat hierbij onder meer om “aangezet te hebben tot discriminatie, segregatie, haat of geweld jegens een groep, een gemeenschap of de leden ervan, wegens nationaliteit, een zogenaamd ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming”, “denkbeelden te hebben verspreid die zijn gegrond op rassuperioriteit of rassenhaat” en behoren tot een vereniging “die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie” verkondigt.

In lijn met hoe het onderzoek voortkabbelt, werd maandagnamiddag de zaak opnieuw uitgesteld. Oorzaak was een administratieve fout. Drie verdachten werden verkeerdelijk als benadeelde opgeroepen, waardoor de zaak uitgesteld wordt naar 20 juni.