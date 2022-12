Adamo viert 60 jaar carrière in Gent

“Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir. Tombe la neige, et mon cœur s’habille de noir”, wie zin heeft in een avondje gevuld met Adamo-klassiekers moet op 12 november in Capitole Gent zijn. De zanger van Italiaanse afkomst is de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Meer nog: in 1964 was hij de op één na best verkopende artiest wereldwijd. Alleen ‘The Beatles’ deden het dat jaar beter.