Actrice Barbara Sarafian schenkt 120 nieuwe hoodies aan daklozen: “Door corona besef ik hoe goed we het zelf hebben”

Gent120 gloednieuwe hoodies, verpakt in kartonnen dozen. Daarmee kwamen actrice Barbara Sarafina en haar zoon Julian vrijdagmiddag aanzetten bij het CAW Oost-Vlaanderen in de Visserij. “Het zijn warme hoodies, waar ‘actor’ op staat. Waarmee we willen tonen dat iedereen meetelt.”

Ondanks corona zit Barbara Sarafian (52) niet stil. “Opnames mogen, onder strikte voorwaarden”, vertelt ze. “Binnenkort lanceer ik een theaterproject via WhatsApp.” Maar ondanks haar drukke agenda, heeft de bekendste actrice van Gent nog steeds oog voor anderen. “Het was eigenlijk Julian die met het idee kwam om hoodies weg te schenken”, vertelt ze trots. “En ik heb niet geaarzeld. Corona heeft velen onder ons doen beseffen hoe goed we het eigenlijk allemaal hebben.”

“Het is niet dat er een geweldig verhaal achter zit", pikt zoon Julian in. “Ik stond buiten, en vond het ijskoud. En toen dacht ik aan de daklozen, die het ongetwijfeld moeten doen zonder warme kledij. Wij hebben nog een hele stock staan. Dus dacht ik, waarom niet een aantal hoodies schenken?”

“Het zijn zwarte en witte hoodies, unisex en in verschillende maten”, vertelt Barbara. “Ik draag ze zelf ook constant, ze zitten fantastisch. En ze zijn warm, en nieuw. Ik hoop er mensen gelukkig mee te maken. ‘Actor’, is het opschrift. Waarmee we uiteraard niet bedoelen dat daklozen acteurs zijn. Het staat voor ‘actoren’, waarmee we bedoelen dat iedereen zijn rol heeft in de maatschappij, dat iedereen meetelt.” De ‘actor’- collectie in de webshop van Sarafian is minder bekend dan de FokkoF-truien, waarmee ze steevast in tv-programma De Slimste Mens verscheen.

Volledig scherm Geert Hillaert en Kris Coenegrachts van CAW Oost-Vlaanderen met een hoodie van Barabra Sarafian en Julian. © Wannes Nimmegeers

Barre tijden

Bij het CAW waren ze meer dan gelukkig met de schenking. “De nood is en blijft hoog", zegt algemeen directeur Geert Hillaert. “Zeker in deze barre tijden. Het is niet alleen ijskoud buiten, alles is ook gesloten. Veel mensen dwalen gewoon rond op straat. En zo’n hoodie onder een jas, of enkel een hemdje onder een jas, dat maakt écht een enorm verschil. Voor die mensen is het ook altijd een opsteker om iets nieuw te krijgen.”

Kris Coenegrachts, de voorzitter van het CAW Oost-Vlaanderen, pikt in: “We hebben altijd nood aan kledij voor onze mensen, maar ook aan handdoeken en sanitaire spullen, zeep, tandenborstels, noem maar op.” Hillaert zegt dat het aantal daklozen door corona niet opvallend gestegen is. “Nog niet... want onder de daklozen zijn er ook veel jongeren, die de winter doorkomen op sofa’s bij vrienden. Die jongeren komen vaak pas aan het eind van de winter boven water, als ze bij al hun vrienden al meerdere keren zijn geweest, en eigenlijk nergens meer terecht kunnen.”

De hoodies van Barbara en Julian zullen verdeeld worden in inloopcentra, vluchthuizen en andere opvanginitiatieven over heel Oost-Vlaanderen. Wie ook kledij, meubelen, pampers of andere spullen wil schenken, kan mailen naar noelcallebaut@cawoostvlaanderen.be