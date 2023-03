Actievoerders voeren actie... om actie te mogen voeren. “Dikke boete voor het stadhuis!”

Verschil­len­de wagens getakeld die langs parcours van de Marathon van Gent stonden

Verschillende wagens langs de Watersportbaan in Gent zijn donderdag getakeld. Ter hoogte van de Blaarmeersen staan al een tijdje verkeersborden die aangeven dat je daar niet mag parkeren in de aanloop naar de Marathon van Gent. Maar dat is sommigen dus ontgaan.