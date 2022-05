Actievoerders gaan in beroep tegen bouw sociale appartementen aan rusthuis De Liberteyt

Beachvolleybal Caruur-spe­lers starten met ambitie aan de beachman­che in Kortrijk: “We gaan voor winst”

Dit weekend wordt in Kortrijk de derde manche van het Belgisch kampioenschap beachvolleybal georganiseerd - men spreekt voortaan over de ‘Geberit Beach Tour’. Terug op de Grote Markt en niet meer aan het sportcomplex van de Lange Munte. De eerste twee edities in Haacht en Hechtel brachten al spektakel, met Gilles en Louis Vandecaveye als eindwinnaars bij de mannen.

26 mei