Actievoerders dringen UGent binnen om steun te eisen voor hongerstakers

GENT Adriana (24) is de eerste mondhygië­nis­te in Gent: "Wij nemen de tijd voor preventie”

2 juli Preventie is goedkoper en aangenamer voor de burger en als het over tanden gaat, is dat helemaal waar. Dus zet stad Gent sinds deze maand een mondhygiëniste in bij wijkgezondheidscentrum Botermarkt in Ledeberg. Zij zal daar aan de slag gaan én in de wijk sensibiliseren voor een betere mondverzorging.