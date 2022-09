Actiegroepen verzetten zich tegen bouw nieuwe brug over E40 in Drongen: “We vrezen extra verkeersdruk”

GentActiegroepen Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle roepen op om massaal bewaar in te dienen tegen de bouw van de nieuwe Kloosterstraatbrug. Enkel verkeer van en naar het industriepark zal de brug in de toekomst nog mogen gebruiken.

4,5 miljoen euro. Zoveel geld heeft Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD) veil om twee versleten bruggen over de E40 in Drongen aan te pakken. Onder meer de Kloosterstraatbrug, die leidt naar het bedrijventerrein Booiebos naast de E40, moet vernieuwd worden. Het bouwwerk dateert uit de jaren 50 en is in slechte staat. Ook is er geen geschikt fiets- of voetpad, wat het een gevaarlijk punt maakt.

In 2023 wil de Vlaamse overheid starten met de werken, die in 2025 afgerond moeten zijn. Maar actiegroepen Leefbaar Drongen en Leefbaar Baarle vragen nu uitstel. “Er is een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan in de maak”, aldus buurtbewoner Frederik Minnaert. “We vragen om dat af te wachten.”

Dit is de situatie vandaag...

... maar het rondpunt dat de Halewijnstation- met de Klooster- en de Baarleveldstraat verbindt, wordt geknipt.

Extra verkeersdruk

De Vlaamse overheid bestudeert de toekomst van het hele op- en afrittencomplex van de E40 in Drongen. Ook de bruggen van de Deinsesteenweg, Kloosterstraat en de Ernest Solvynsdreef zitten mee in het grote plan. Maar dat is nog niet af. Waarom het Agentschap voor de vlucht vooruit kiest, begrijpen de actiegroepen niet.

“De bouw van de Kloosterstraatbrug lijkt plots in kannen en kruiken”, zegt Minnaert. Zo moest de buurt in een folder vernemen dat na de werken enkel verkeer van en naar het industriepark de Kloosterstraatbrug nog zal mogen gebruiken. Het rondpunt dat de Halewijnstation- met de Klooster- en de Baarleveldstraat verbindt, wordt geknipt. “Die beslissing legt extra verkeersdruk op de omgeving. Alle andere verkeer moet immers omrijden via de woonstraten.”

Ook wordt Baarle verder geïsoleerd van Drongen en Gent, aldus Leefbaar Baarle. De actiegroep ijvert voor een aparte ontsluiting van de industriezone Booiebos via de E40. Net als Leefbaar Drongen wil ook Leefbaar Baarle eerst een volledig plan. Samen stelden de twee comités daarom een bezwaarschrift op met 16 argumenten. Nog tot en met zaterdag 1 oktober kan iedereen het document indienen.

