Actiegroepen starten fotocampagne om Wondelgemse Meersen te redden: “Maak dit stukje groen bekend onder de Gentenaars”

Gent Stad morrelt aan subsidies voor kermissen, en dat stoot meteen op weerstand: “Minder kwaliteit en meer onzeker­heid”

Onrust in kermisland. Feestenschepen Bram Van Braeckevelt (Groen) legt een nieuw subsidiereglement op tafel voor de 13 Gentse stadskermissen, en stoot - ondanks overleg - meteen op weerstand. De organisatoren van die kermissen vinden dat de stad hen in de kou laat staan, dat ze geen ondersteuning meer krijgen, en dat er nu ook nog eens aan hun geld wordt gezeten. “Het is voor iedereen een goede zaak dat de subsidies op een objectieve manier worden verdeeld”, reageert de schepen.

13:52