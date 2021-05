Actiegroepen rond Gravensteen zoeken medestanders om nieuw ontwerp uit te dokteren: “Laatste kans om te vermijden wat er met Het Steen in Antwerpen is gebeurd”

Alternatief

Toch denken de actiegroepen Wijs Gravensteen en SOS Gravensteen dat het mogelijk moet zijn. “We hebben acht weken de tijd gekregen om, samen met de Gentenaar, alternatieven naar voren te schuiven voor de huidige plannen voor het Gravensteen”, klinkt het. “En dus gaan we nu op zoek naar architecten, ingenieurs, erfgoedexperten, archeologen, enz. Want zonder hun technische expertise geraken we er niet. Maar evenzeer gaan we op zoek naar out-of-the-box-denkers. Zowel van binnen als buiten Gent. Kortom, naar iedereen die alleen óf in team de uitdaging wil aangaan om een alternatief te zoeken voor de huidige plannen.”

Steen

“Laat het duidelijk zijn dat we voor een loodzware opdracht staan en dat de timing erg krap is, om het eufemistisch uit te drukken. Maar in Gent hebben we nu nog één kans om te vermijden wat er met Het Steen in Antwerpen is gebeurd. Laten we die kans dus met beide handen grijpen! En weet dat er over acht weken geen technische plannen op tafel moeten liggen, wel valabele alternatieven en denkpistes om verder uit te werken. Gent is een creatieve stad, so let’s do this!”