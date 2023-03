Actiegroepen bezetten Gentse ring na ongeluk met 13-jarige fietser: “Ik moest meteen aan mijn kleine Maarten denken”

“Wat is vijf minuten wachten in vergelijking tot een mensenleven?” Tweehonderd fietsers bezetten dinsdagavond op het kruispunt van de Keizerpoort aan de Gentse ring. Afgelopen vrijdag raakte daar nog een dertienjarige fietser zwaar gewond. Het slachtoffer is inmiddels buiten levensgevaar. Maar het nieuws raakte de buurt.

“Meteen moest ik aan mijn kleine Maarten denken”, zegt An Van Hemeldonck (40) uit de nabijgelegen Tarbotstraat. “Anderhalf jaar geleden deden we een soortgelijke actie aan het kruispunt van de Nieuwewandeling. Ook daar raakte een fietser levensgevaarlijk gewond. Waar staan we de volgende keer?”

Aan het fietsje van Maarten hangt een bordje met een niet mis te verstane leuze: ‘#veiligverkeernu’. Een boodschap waar ook Anne Hardy (37) zich in kan vinden. “Ik heb een zoon van vijf en een dochter van zeven. Wij rijden om via de fietsbrug hier wat verderop. Ik woon nu bijna tien jaar in Gentbrugge, maar dit kruispunt is en blijft levensgevaarlijk.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Sommige actievoerders legden hun fietsen op de grond om het kruispunt te blokkeren. © CEMG

Verbod om af te slaan?

Verschillende organisaties als de Fietsersbond, Gents MilieuFront en Ledeberg Breekt Uit zetten de actie samen op poten. “Om de twee dagen sterft er een fietser of voetganger in het verkeer”, benadrukt Wies Callens van de Fietsersbond. “Er waren nooit meer fietsdoden dan in 2022. Ook het aantal ongevallen met letsels stijgt.”

De actiegroepen eisen een aanpassing van de Keizerpoort om die veiliger te maken voor fietsers. Wagens en zwakke weggebruikers hebben er tegelijk groen. De vrachtwagenbestuurder sloeg rechtsaf en merkte de jonge fietser te laat op. Volgens de actiegroepen moet het kruispunt ‘conflictvrij’ worden.

“Rechtsafslaand vracht- en autoverkeer mag op geen enkel moment samen groen hebben met de rechtdoorgaande fietsers en voetgangers", aldus de Fietsersbond. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaf echter aan dat er op korte termijn geen plaats is voor een extra verkeerslicht. “Dan moeten we overwegen om vrachtverkeer aan de Keizerpoort te verbieden om rechtsaf te slaan”, aldus Callens.

(lees verder onder de foto’s)

Volledig scherm Vlnr.: Lidewei Beel (37) met haar kindjes Elly en Lyanna samen met Timon, het zoontje van Anne Hardy (37). © Cedric Matthys

Volledig scherm Ook Gie Baguet (66) en Liesbet Gevaert (38) van buurtcomité Veilig 9040 waren aanwezig. © Cedric Matthys

Zone 30

Na een tiental minuten was het kruispunt weer vrij voor alle verkeer. Sommige automobilisten sloegen aan het claxonneren, een enkeling stapte uit om haar beklag te doen. “Wat is vijf minuten wachten in vergelijking tot een mensenleven?”, reageert Gie Baguet (66) van Veilig 9040. Na acties van dat buurtcomité worden de Antwerpsesteenweg en Land van Waaslaan binnenkort zone 30. “Ook hier is het tijd voor verandering", besluit Baguet.

Volledig scherm Door de actie stonden de wagens even in de file. © CEMG

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.