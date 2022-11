Actie- en stakingsdag: actievoerders blokkeren toegangstunnel tot Gents havengebied

Deinze/Deurle Opnieuw geen Schotse Dagen, maar wel een Schotse Avond: “We blijven ons inzetten voor het goede doel”

De Schotse Dagen aan kasteel Ooidonk in Bachte-Maria-Leerne (Deinze) komen voorlopig niet terug. Als alternatief voor het tweejaarlijks familiefeest organiseert de vzw wel kleinere evenementen voor het goede doel. Maandag start men met een Schotse Avond in restaurant d’Ouwe Hoeve in Deurle (Sint-Martens-Latem).

8 november