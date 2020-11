Actie aan gevangenis van Gent tegen uitlevering Spaanse kokkin Maria: “Dit verdient ze niet”

GentAan de gevangenis van Gent is zaterdagnamiddag actie gevoerd tegen de uitlevering van Spaanse kokkin Maria Espina . Zij wordt door de Spaanse politie verdacht van het plegen van een aanslag op een luitenant-kolonel in 1981, en moet nu worden uitgeleverd. Zo’n 20 buurtbewoners van Maria betuigde steun aan de hand van spandoeken en met luide stem. “We roepen zo luid dat Maria ons tot in haar cel hoort”, klinkt het.

“Het gevaar uit Spanje hing als een zwaard van Damocles boven haar hoofd”, zegt buurtbewoonster Lieve Bosmans uit de Visserij. “Steeds had ze schrik dat de ze weer werd opgepakt, ook al was ze de 60 jaar gepasseerd en heeft ze ondertussen al lang afstand gedaan van ETA.”

Toch moet Maria ‘Jaione’, zoals haar vrienden haar noemen, worden uitgeleverd aan Spanje. Ze wordt verdacht van medeplichtigheid in een aanslag op een luitenant-kolonel in 1981. Ze was toen even lid was van ETA, een Baskische afscheidingsbeweging die zich keerde tegen de Spaanse politie- en legereenheden en voor onafhankelijkheid ging.

Eerder werd ze twee keer aangehouden, maar evenveel keer vrijgelaten. Toch wordt ze nu nog uitgeleverd. “Er liep geen enkel ex-lid van ETA meer vrij rond buiten Maria”, zegt Lieve Bosmans geëmotioneerd. “Ze wouden haar koste wat het kost in de gevangenis krijgen. Maar Maria heeft alle banden met haar verre verleden verbroken. Het gaat hier over feiten van meer dan 40 jaar geleden. Toen was ze misschien nog onwetend en manipuleerbaar. Maar nu is ze een totaal andere vrouw. Ze verdient dit gewoonweg niet.”

“Wij kennen haar als een warme vrouw die veel geeft”, zeggen andere buurtbewoonsters Ria en Erika. “Haar deur stond altijd open en als je naar binnen ging, gaf ze altijd haar eten. Ze was solidair en heel gekend in onze buurt. Maria kookte veel voor goede doelen in het Gentse en voor daklozen. Wij zijn er allemaal het hart van in.”

Een hoger doel hebben de buurtbewoners niet, de zaak is namelijk afgehandeld. Maria wordt morgen richting Spanje gevlogen. Toch willen ze een signaal geven aan haar. “’Jaione’ moet weten dat ze er niet alleen voor staat. We proberen haar op elke manier te bereiken. Ook al is het door buiten te staan roepen.”

Buurtbewoonster Lieve Bosmans kookte samen met haar voor veel goede doelen in Gent.