Acrobaten van de straat: eerste grote Calisthenics-evenement gaat spectaculair van start in Gent

GENTPompende beats op de achtergrond, een groepje jongeren moedigt een stevig gebouwde jongeman aan die zichzelf in de meest absurde houdingen aan de barres aan het Rabotpark wringt. Calisthenics, een uithoudingssport die je op straat uitvoert, wordt steeds populairder. Gent was gaststad van de eerste nationale kampioenschappen.

Het zegt je waarschijnlijk niet veel en er is (nog) geen Nederlandse naam voor: calisthenics. Denk gymnastiek, maar zonder de balk of het paard. Wel: ‘bars’: relingen op verschillende hoogtes, parallel of solo en vooral: buiten. Op enkele minuten tijd trekken atleten zich op aan die bars en installeren ze zich ogenschijnlijk zonder moeite in de meest potente en absurde houdingen, of proberen ze het meeste pull-ups, dips perfect uit te voeren. Een kruising tussen hardcore fitness en American Ninja Warrior, maar zonder franjes. Puur sport.

Volledig scherm En dan de houding vasthouden! © svwg

In Gent is zo’n calisthenics-gedeelte geïnstalleerd aan het Rabotpark en aan de Watersportbaan. Daarom organiseert vzw Barbenders een eerste nationaal kampioenschap in de Arteveldestad. “Calisthenics is aan een opmars in België bezig”, legt Robin Van Zwam uit. Hij organiseert met Barbenders trainingen en evenementen, want calisthenics is nog geen erkende sport in België. Daarvoor slaat hij de handen in elkaar met de Nederlandse federatie. “Tijdens de coronacrisis mocht je enkel outdoor sporten en toen kreeg deze uithoudingssport een flinke boost”.

Spektakel gegarandeerd

Het ziet er dan ook erg spectaculair uit en het is geen sport voor doetjes. Tollen, optrekken, je moet er een portie lef én een stevige core voor hebben. “Iedereen kan met calisthenics beginnen, maar net zoals elke sport moet je er je even op toeleggen voor je enkele dingen goed kan. Je kan privé gaan trainen, met Youtube erbij, maar je kan ook op een crew in je stad afgaan en vragen of je mee kan doen. Er zullen snel enkele mensen te hulp schieten, dat garandeer ik”, aldus Van Zwam. In Gent heb je bijvoorbeeld 9000Barrz, een crew die aan dit Rabotpark traint.

Intussen gaat achter ons het kampioenschap door. Er zijn twee delen aan calisthenics: ‘sets en laps’ en ‘freestyle’. In het eerste deel doen atleten een zo lange mogelijke serie van traditionele oefeningen. Die moeten perfect uitgevoerd worden. Het tweede deel, freestyle, laat atleten in een choreografie van één minuut zoveel mogelijk bewegingen maken. Vergelijk het met een kür in schaatsen of een oefening in gymnastiek. 16 hoopvollen nemen het tegen elkaar op tot ze met vier overblijven. Die vier krijgen elk drie keer één minuut om het beste van hun kunnen te tonen.

Dat het een uithoudingssport is en er vrij spectaculair uitziet, zorgt er blijkbaar voor dat veel mannen aan de sport beginnen. Barbenders heeft ook een vrouwencompetitie opgezet. Sophie Pierquin (24) uit Brussel is kandidaat én winnaar. “Ik wou vooral meedoen om de sport ook bij vrouwen een gezicht te geven”. Twee jaar geleden was Sophie geen fervente sporter, maar ze zag een groepje trainen en werd meteen fan. Nu kan ze mee naar Spanje, waar het WK dit jaar plaatsvindt. “Geen idee of ik kan gaan, sowieso is de competitie erg indrukwekkend”.

Dat onze Belgische atleten doorgaan naar Spanje is geen evidentie. “Aangezien we geen erkende sport zijn, blijft het wat bijbenen, maar door contact met de organisatie in Spanje en onze banden met de Nederlandse federatie, kunnen we toch de winnaars van vandaag laten meedoen aan het WK”, zegt Van Zwam. “Ons doel is dan ook om tegen eind dit jaar een erkende sport te worden. Er is momentum voor, dat willen we meepikken”. Intussen staat achter ons een atleet op één hand op een bar van anderhalve meter voor. Hij zet zijn lichaam parallel met de grond. Met één zwiep landt hij op de mat. Over momentum gesproken.

